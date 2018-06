GALATASARAY. "CON L'INTER MANCA ANCORA ACCORDO PER NAGATOMO"

16/06/2018

"Non abbiamo ancora raggiunto l'accordo per Yuto Nagatomo". E' quanto chiarisce su Twitter il Galatasaray. "Se troveremo un accordo con il giocatore e l'Inter - spiega il club turco - il trasferimento sara' annunciato sul sito e tutti i media lo comunicheranno ai nostri tifosi e al pubblico degli sportivi". Il difensore nipponico ha disputato la seconda meta' della stagione con la squadra di Istanbul, in prestito dai nerazzurri.