GALATASARAY-CAHILL: CI SIAMO

24/08/2018

Il Galatasaray insiste per Gary Cahill. Come riporta Fotomac, il Chelsea avrebbe già dato il permesso all'esperto difensore di negoziare col club turco per trovare un'intesa economica. Tra le due società, infatti, c'è già stato un incontro positivo. Cahill si avvicina, dunque, alla Super Lig.