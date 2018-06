GALA, SNEIJDER VUOL TORNARE

3 giugno 2018

Wesley Sneijder potrebbe tornare al Galatasaray. Lo ha svelato Uygun, allenatore dell'Al-Gharafa, attuale club dell'ex giocatore dell'Inter. "Wesley vuole tornare in Turchia. Istanbul è la sua casa, la città dove vuole vivere anche dopo la sua carriera da calciatore - ha spiegato -. Ha contatti con il Galatasaray e, da quello che so, sarebbe disposto a tutto, anche a firmare un contratto in bianco".