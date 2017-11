GABIGOL TRASCURATO DAL BENFICA, L'INTER SI FA SENTIRE

4 novembre 2017

Il prestito di Gabigol al Benfica non è stata una buona scelta. Il brasiliano soffre anche a Lisbona, non giocava nell'Inter e non gioca nel Benfica, e il suo percorso di (possibile) crescita è fermo. Così l'Inter, titolare del cartellino del giocatore, sta meditando sulle possibili scelte da fare a gennaio per il bene di Gabigol e per salvaguardare un patrimonio del club nerazzurro, al di là degli evidenti disagi tecnici e tattici del brasiliano.