GABIGOL, SI FA AVANTI IL SIVIGLIA

26 aprile 2017

Anno difficile quello di Gabigol all'Inter e così dal Brasile si moltiplicano le voci su un addio a fine stagione. L'attaccante potrebbe finire in prestito al Siviglia, un'ipotesi che sarebbe gradita al giocatore. In cambio in maglia nerazzurra potrebbe arrivare l'esterno destro del Siviglia Mariano, classe 1986.