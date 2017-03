GABIGOL: "PRIMI MESI DIFFICILI, ORA SONO FELICE"

23 marzo 2017

Gabigol ha parlato a Inter Channel del suo approdo in Serie A: "Ci sono tanti modi di giocare in Italia. E' più difficile. Eder, Miranda, ma anche João Mário parlano con me. Sto bene, è molto diverso dai primi due mesi. All'inizio era molto difficile, non conoscevo Milano, mi allenavo e andavo a casa. In Brasile invece avevo gli amici". Un pensiero speciale per il pubblico nerazzurro, che lo acclama più di ogni altro a San Siro: "Io beniamino del pubblico nerazzurro? Ringrazio i tifosi, io sono un tifoso dell'Inter per quello che fanno per me: sono molto felice, non mi aspettavo questa accoglienza e spero di ripagare la loro fiducia in campo".