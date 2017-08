GABIGOL AL BENFICA PUÒ SALTARE

30 agosto 2017

Clamoroso dal Portogallo: secondo quanto riporta A Bola il Benfica si sarebbe ritirato dalla trattativa per il trasferimento, in prestito di Gabigol. Innanzitutto il club lusitano non ha ceduto né Jimenez né Mitroglou, quindi non ha necessità di ingaggiare il brasiliano. Inoltre l'Inter avrebbe chiesto che venga pagato l'intero ingaggio del giocatore, mentre il Benfica avrebbe proposto di pagarne il 40%.