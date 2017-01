GABBIADINI, ARRIVATA L'OFFERTA DEL SOUTHAMPTON

26 gennaio 2017

Ê arrivata puntuale l'offerta ufficiale del Southampton per Manolo Gabbiadini. I Saints hanno proposto ai partenopei 16 milioni di parte fissa più 4 milioni di bonus legati alle presenze ed alle reti, oltre ad una percentuale sulla rivendita. Il Napoli per ora non si muove dai 20 milioni ma le parti continuano a trattare. Lo riporta calciomercato.com.