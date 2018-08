FROSINONE, UFFICIALE: CEDUTO TERRANOVA

17/08/2018

Emanuele Terranova saluta il Frosinone, destinazione Cremonese. Il difensore trapanese classe '87 passa a titolo definitivo al club grigiorosso dopo aver vestito per una stagione la maglia del club ciociaro. Terranova, cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha collezionato 23 presenze in Serie A, 232 in Serie B (con 23 gol all’attivo) e 4 promozioni dalla serie cadetta alla A.