FROSINONE: LONGO RISCHIA, GENOA DECISIVA

27/09/2018

Ore calde a Frosinone dove, dopo l'ennesima pesante sconfitta, il presidente Maurizio Stirpe starebbe valutando la posizione del tecnico Moreno Longo. Un solo punto in classifica per i ciociari, zero gol segnati e 16 quelli subiti che non fanno piacere alla dirigenza dei laziali che, secondo quanto raccolto da "Ciociaria Oggi" avrebbe dato l'ultimatum al mister. Se contro il Genoa non dovesse arrivare un risultato positivo il tecnico potrebbe essere sollevato dall'incarico.