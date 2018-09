FROSINONE: LONGO CONFERMATO IN PANCHINA

17/09/2018

Nonostante i tonfi di questo inizio campionato, il Frosinone conferma la fiducia nel tecnico Moreno Longo e non lo considera in discussione anche perché, dopo la tournèe in Canada, il tecnico dei laziali si è ritrovato con una rosa stravolta dal mercato, ben 16 volti nuovi. Lo riporta 'TuttoSport'.