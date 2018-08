FROSINONE, CAPOZUCCA: "MAI CERCATO CATALDI"

18/08/2018

Nessun interesse per Cataldi, sfumata la trattativa per Lucas Perez che è stato vicinissimo all’approdo in ciociaria: sono le parole del direttore sportivo del Frosinone, Stefano Capozucca, ai microfoni di LaLazioSiamoNoi. “Non c’è mai stato alcun interesse per Cataldi – ha detto il dirigente - Lucas Perez? Trattativa difficilissima, ma nulla è impossibile, ci abbiamo provato. L’interesse era forte”.