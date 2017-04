FRENATA JUVE, SU TOLISSO C'E' IL NAPOLI

26 aprile 2017

Dopo un lungo corteggiamento e le frasi del giocatore ("Difficile dire no a un club così) ora si raffredda la pista che pareva portare Colentin Tolisso alla Juventus. Il tira e molla con il Lione avrebbe spinto i bianconeri verso altri obiettivi e, secondo il Corriere dello Sport, la rinuncia della Juve potrebbe far rientrare in corsa il Napoli, anch'esso da tempo sulle tracce del centrocampista.