Fra Thohir e il Suning, Moratti ha voglia di... tornare

23 aprile 2016

THOHIR: NON CERCO CLUB DI PREMIER

L'indiscrezione: Erick Thohir vorrebbe lasciare l'Inter e acquistare un club inglese. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport. Già, ma il numero uno dei nerazzurri si è affrettato a smentire. Non vuole un club di Premier e, soprattutto, non ha intenzione di cedere la maggioranza dell'Inter. Solo una quota di minoranza: è questo che si tratta. "Non è vero che voglio lasciare la maggioranza! Sono qui per costruire una grande Inter, non sto scappando via, sono qui - spiega -. Credo nel mio management e nella guida tecnica, vogliamo costruire qualcosa di grande. Sono qui, non sto vendendo la maggioranza! Sono qui! E il mio rapporto con Massimo Moratti, come ho sempre detto, è buono". E ancora: "Non nego che stiamo cercando un partner strategico - aggiunge - il processo è in corso ma ci vuole tempo. Non si può dire che è fatta finché non lo è davvero, non si può dire prima del tempo. E' come nel mercato, non puoi annunciare un giocatore finché non è chiuso. Non cambierò il mio stile, io sono fatto così".