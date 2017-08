FOYTH: "VADO AL TOTTENHAM"

28 agosto 2017

Manca ancora l'ufficialità, ma è tutto fatto per il passaggio di Juan Foyth dall'Estudiantes al Tottenham. Arrivo in un club che scommette sui giovani - ha spiegato il 19enne difensore al quotidiano argentino 'El Dia' - per cui credo che qui avrò maggiori possibilità di giocare. Ho parlato con Pochettino e mi è piaciuto quello che mi ha detto. Ecco cosa mi ha convinto che il Tottenham è il posto giusto dove proseguire la mia carriera".