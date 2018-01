FIORENTINA, ZURKOWSKI NEL MIRINO

25 gennaio 2018

La Fiorentina si muove in prospettiva: il dg viola Corvino è ad un passo dal chiudere per Szymon Zurkowski, centrocampista polacco classe 1997 in forza al Gornik Zabrze. Nazionale under 21, come riporta la Gazzetta dello Sport, era già nel mirino del Genoa. Si punta anche a Tomáš Souček, 23enne centrocampista dello Slavia Praga. Per la prossima estate, invece, fari puntati sul difensore classe ’94 del Colon, German Conti.