FIORENTINA, ZEKHNINI VERSO IL TWENTE

28/08/2018

Un giovane dal futuro roseo che ha bisogno di giocare per crescere. Questa la situazione di Rafik Zekhnini, classe '98 norvegese in forza alla Fiorentina. Il club gigliato, dopo essersi confrontato con l'entourage del giocatore, avrebbe optato per la cessione in prestito. Secondo quanto raccolto da Violanews.it si va verso l'ok al trasferimento in Olanda, alla corte del Twente.