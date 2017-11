FIORENTINA, VLAHOVIC IN PROVA

3 novembre 2017

La Fiorentina ha annunciato che Dusan Vlahovic, già acquistato ma non ancora tesserato dalla Viola, si allenerà con la prima squadra per essere valutato da Pioli. Da luendì l'attaccante classe 2000 sarà in gruppo. A gennaio compirà 18 anni e potrà essere ufficialmente arruolato.