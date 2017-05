FIORENTINA, VITOR HUGO EREDE DI GONZALO

15 maggio 2017

Sarà Vitor Hugo l'erede di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina. Il difensore arriverà nelle prossime settimane per firmare il contratto. L’accordo col Palmeiras è già stato trovato per una cifra attorno agli 8 milioni di euro. Pantaleo Corvino, che già aveva cercato di prendere il difensore centrale brasiliano la scorsa estate, non ha mollato la presa ed è riuscito a superare la concorrenza di Valencia e Sporting Lisbona.