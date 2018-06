FIORENTINA, VISITE MEDICHE PER HANCKO

15/06/2018

Primo giorno in viola per il neo acquisto David Hancko arrivato a Firenze per le visite mediche insieme al suo procuratore Branislav Jasurek. Il giovane esterno slovaccoè stato prelevato dalla Fiorentina per circa 3 milioni di euro dallo Zilina e ha firmato un contratto di cinque anni. "Sono felice" le prime parole del giocatore.