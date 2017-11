FIORENTINA, VICINO IL RISCATTO DI PEZZELLA

14 novembre 2017

La Fiorentina potrebbe decidere di anticipare il riscatto di German Pezzella. Come riferisce La Nazione, il difensore argentino - in prestito ai viola dal Real Betis - ha impressionato parecchio in questo primo scorcio di stagione: la dirigenza sta pensando di versare subito nelle casse degli spagnoli gli 11 milioni pattuiti per il riscatto di giugno. Nelle prossime settimane potrebbe esserci l'incontro per parlare di un ritocco dell'ingaggio, visto anche il possibile interesse delle grandi della Serie A (l’Inter su tutte) e non solo.