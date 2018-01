FIORENTINA: VIA SANCHEZ, ARRIVA SOUCEK

19 gennaio 2018

Via vai in casa Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport la società viola è pronta a cedere il colombiano Carlos Sanchez, che interessa a Deportivo e Getafe. Contestualmente, Pantaleo Corvino si è mosso per l'arrivo di Tomas Soucek, centrocampista ceco classe '95 dello Slavia Praga.