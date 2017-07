FIORENTINA: VECINO NON CONVOCATO, KALINIC SI'

28 luglio 2017

Matias Vecino non è nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta della Fiorentina a Lisbona, dove la Viola affronterà lo Sporting. Un'assenza che risuona come un forte indizio in chiave mercato: il centrocampista uruguaiano, infatti, è a un passo dall'Inter. Presente, invece, Nikola Kalinic, per il quale si va verso un derby di mercato tra i nerazzurri e il Milan.