FIORENTINA, ULTIMO INCONTRO IN AGENDA PER TRATTENERE BADELJ

9 gennaio 2018

La Fiorentina si gioca le ultime carte per provare a trattenere Milan Badelj in maglia viola. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e la dirigenza proverà, in un incontro con gli agenti del calciatore fissato prima della ripresa del campionato, un ultimo affondo per non rassegnarsi all’addio a costo zero. Finale quasi inevitabile – riporta La Nazione – con la Lazio favorita sulle altre pretendenti per avere Badelj in squadra nella prossima stagione.