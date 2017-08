FIORENTINA, UFFICIALE: PRESO GIL DIAS

15 agosto 2017

Ufficiale: la Fiorentina ha preso Gil Bastiao Dias, come comunicato dalla società. L'esterno offensivo classe 1996 arriva in viola dal Monaco anche se la scorsa stagione l'ha giocata con la maglia del Rio Ave con cui il portoghese ha collezionato 39 presenze, 8 gol e 7 assist. Il giocatore arriva in prestito biennale con diritto di riscatto.