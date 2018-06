FIORENTINA, UFFICIALE: KOFFI FIRMA UN TRIENNALE

16/06/2018

La Fiorentina comunica "di aver raggiunto l'accordo per tesseramento del giovane calciatore francese Christian Loic Koffi. Koffi, nato a Parigi il 28 agosto 2000, in scadenza di tesseramento dall'A.S.Monaco, firmerà un contratto che lo legherà alla società viola per i prossimi 3 anni".