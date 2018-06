FIORENTINA: UFFICIALE, ECCO HANCKO

14/06/2018

Nella giornata di mercoledì lo sprint, poi la chiusura della trattativa. David Hancko, difensore classe '97, è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l'accordo per lo slovacco con un comunicato sul proprio sito: "La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore David Hancko dal MSK Zilina. Sarà a Firenze nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche".