FIORENTINA, TUTTO SU BERNARDESCHI

4 aprile 2017

La Fiorentina pronta a tutto pur di trattenere Bernardeschi. La società viola avrebbe proposto un contratto di cinque anni da 2,4 milioni netti a stagione bonus compresi che non prevede clausola rescissoria. Si tratta di una cifra importantissima per un club come quello viola che ricalca quanto corrisposto in passato ai vai Jovetic, Rossi e Mario Gomez.