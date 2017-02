FIORENTINA SU MILENKOVIC E VLAHOVIC, IL PARTIZAN SMENTISCE

27 febbraio 2017

Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha smentito le voci che vorrbbero la Fiorentina vicina a Milenkovic e Vlahovic. "Non ho mai parlato con la Fiorentina. A dicembre ero in Italia e alcuni club hanno mostrato interesse per Milenkovic, ma tra questi non ci sono i viola", ha detto a mondo.rs.