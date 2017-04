FIORENTINA, SOUSA: "DORTMUND? SOLO GOSSIP"

1 aprile 2017

Paulo Sousa ha smentito l'incontro col Borussia Dortmund. "L'incontro mio con il Borussia Dortmund e di Corvino con Di Francesco? Sappiamo che nel calcio ci sono continue speculazioni, ma io non vivo di quello e non mi dà fastidio. Sul gossip con me andate male. Il rinnovo? Il direttore me lo ha già proposto due volte. E' importante aspettare la proposta, la lunghezza e il progetto. C'è ancora tempo per analizzarla", ha detto.