FIORENTINA: SOUCEK SE VA VIA SANCHEZ

13 gennaio 2018

La Fiorentina ha messo in conto di dover dire addio a Sanchez. Il colombiano, che ha chiesto di poter giocare di più in ottica Mondiale, è ambito da diversi club spagnoli. Corvino, per questo, sta cercando di stringere per il mediano ceco dello Slavia Praga Tomas Soucek: trattativa avviata sulla base di 3 milioni, può arrivare entro la fine del mese se Sanchez dovesse accasarsi altrove.