FIORENTINA: SIRENE RUSSE PER BADELJ

13/06/2018

Asta di mercato per Milan Badelj, ufficialmente svincolato dal prossimo 30 giugno. Diversi club hanno provato ad avviare i contatti con l'agente del centrocampista croato, ultimo in ordine di tempo lo Zenit. Il procuratore del classe '89 ha però confermato la volonta dell'assisito di restare in Italia per motivi familiari, indicando Inter e Milan le mete preferiite dell'ex capitano viola.