FIORENTINA: SI LAVORA PER DI FRANCESCO E BERARDI IN VIOLA

26 febbraio 2017

La Fiorentina sta passando al vaglio diversi nomi per sostituire Paulo Sousa sulla panchina viola. Tra questi c'è anche Eusebio Di Francesco, che piace per il modo in cui lavora con i giovani. Insieme al tecnico del Sassuolo si farà un tentativo anche per Domenico Berardi. Portare a Firenze il numero 25 dei neroverdi non sarà semplice, considerando la concorrenza: l'attaccante piace infatti da tempo anche a Inter e Juventus. Lo scrive La Nazione.