FIORENTINA: SEFEROVIC PER IL POST KALINIC

19 gennaio 2017

Nikola Kalinic è ormai prossimo al trasferimento al Tianjin di Fabio Cannavaro e per sostituirlo la Fiorentina ha rovistato nel passato. Il nome più caldo per rimpiazzare il croato è quello di Haris Seferovic, attaccante dell'Eintracht Francoforte, in scadenza con i tedeschi. Seferovic ha già indossato la maglia viola nel 2012-2013, disputando 7 presenze senza mai lasciare il segno. È quanto scrive Il Corriere Fiorentino.