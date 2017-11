FIORENTINA, SANCHEZ PUO' PARTIRE

4 novembre 2017

Carlos Sanchez potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Il centrocampista colombiano, infatti, sta trovando pochissimo spazio con Pioli e vorrebbe trovare una sistemazione diversa per poter incrementare il suo minutaggio. Come osservato dalla Federazione colombiana, infatti,Sanchez ha giocato più in Nazionale (dove ha collezionato 1301 minuti in campo nelle qualificaizoni ai Mondiali) che nel club, dove ne ha giocati solamente 208.