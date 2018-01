FIORENTINA, ROMA E SASSUOLO SU BABACAR

22 gennaio 2018

Ore cruciali per il futuro di Babacar. Stando a La Nazione, l'attaccante sarebbe finito nel mirino della Roma e del Sassuolo, che avrebbero avviato alcuni sondaggi per ottenere il giocatore in prestito a gennaio con diritto di riscatto. Sul senegalese si registra l'interesse anche del Crystal Palace.