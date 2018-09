FIORENTINA, RINNOVO IN VISTA PER PIOLI

27/09/2018

Pantaleo Corvino lavora per blindare i gioielli della Fiorentina. Dopo l'avvio di campionato convincente, la dirigenza viola sta lavorando per chiudere diversi rinnovi contrattuali, su tutti quello del tecnico Stefano Pioli. In scadenza nel giugno 2019, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore dei toscani dovrebbe apporre la firma sull'accordo prima di Natale.