FIORENTINA, RICHIESTE PER HAGI JR

15 novembre 2017

Ianis Hagi, figlio d'arte di Gheorghe e da due stagioni alla Fiorentina, in quest'annata in maglia viola ha giocato soltanto una partita con la Primavera e 4 gare con l'Under 21 della Romania. Insomma, il suo ambientamento a Firenze stenta a decollare ed è così che Steaua Bucarest e Pescara si sarebbero fiondate sul talento 19enne, da poter ottenere anche in prestito a gennaio. Da una parte la possibilità di rientrare in patria e dall'altra l'opportunità di scendere di categoria in B per approdare al Pescara di Zeman, un professore doc per i giovani talenti.