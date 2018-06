FIORENTINA: QUASI FATTA PER HANCKO DALLO ZILINA

13/06/2018

La Fiorentina continua a pescare talenti e nella giornata di oggi sembra aver chiuso la trattativa per portare in viola David Hancko dallo Zilina, in Slovenia. Come informa La Nazione, Hancko è un difensore slovacco, classe 1997, che aveva il contratto in scadenza nel 2020 e dovrebbe arrivare alla Fiorentina per una cifra che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro (quattro tutti i bonus compresi).