FIORENTINA, PROVE DI RINNOVO CON BIRAGHI

24/09/2018

Fiorentina al lavoro per i rinnovi contrattuali. Il club viola, dopo aver intavolato trattativa con Simeone e Chiesa per il prolungamento di contratto, già a partire dalle prossime settimane lavorerà sul rinnovo di Biraghi. Secondo quanto riportato da TMW il difensore, certezza sulla fascia per Pioli, sarà blindato dalla società gigliata.