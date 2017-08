FIORENTINA, PIOLI: "MATI? VEDREMO"

24 agosto 2017

Stefano Pioli lascia aperte le porte del mercato della Fiorentina in questo finale di sessione estiva. "Io lavoro con questi giocatori e loro hanno entusiasmo e volontà, per ora pensiamo alla prossima. La strada è mettere in campo una squadra competitiva e vincente attraverso idee di gioco e atteggiamenti. Tutte le strade sono aperte. Mati Fernandez? La sua posizione è chiara, ma il mercato finirà tra poco e quindi vedremo", ha detto l'allenatore viola.