FIORENTINA, PIACE NANDEZ DEL BOCA

15/06/2018

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Nahitan Nandez - come riporta La Nazione - centrocampista del Boca Juniors classe '95. Per lui quest'anno 24 presenze in campionato: uruguaiano, può giocare sia in posizione centrale che sulla fascia destra. Vanta già 12 apparizioni con la maglia della Celeste, è attualmente valutato poco meno di 10 milioni.