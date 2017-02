FIORENTINA, PIACE JOAQUIN ARDAIZ: C'É ANCHE IL PORTO

12 febbraio 2017

Joaquin Ardaiz ha regalato all'Uruguay il Sudamericano under 20 con una doppietta in finale, confermando le qualità che in patria tutti intravedevano. Qualità che non sono passate inosservate neanche alla Fiorentina, che nelle scorse settimane ha fatto un tentativo per assicurarsi l'attaccante classe 1999, senza però riuscire ad intavolare una trattativa: il Danubio, società che detiene il cartellino non ha intenzione di cederlo. Su di lui il Porto gode di un diritto di prelazione, frutto di un provino che l'uruguaiano ha sostenuto con i dragoes 4 anni fa.