FIORENTINA: PIACE FACUNDO FERREYRA

15 gennaio 2018

Novità per l'attacco della Fiorentina, rilevate oggi dal Corriere dello Sport in edicola. In caso di partenza di Khouma El Babacar, che fa gola in Premier League, i viola starebbero osservando Facundo Ferreyra dello Shakthar Donetsk ed Emiliano Sala del Nantes di Claudio Ranieri.