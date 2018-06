FIORENTINA, PER LO SLAVIA PRAGA SOUCEK E' INCEDIBILE

17/06/2018

L'Interesse della Fiorentina per Tomas Soucek va a scontrarsi con le parole di Jaroslav Tvrdik, presidente dello Slavia Praga: "Non c’è niente di vero riguardo a ciò che si scrive in Italia. Il giocatore per noi è incedibile, lo abbiamo già comunicato sia all'agente che al calciatore. La priorità per noi è che resti: al momento non ci sono trattative per la cessione sua e di nessun altro" ha scritto su Twitter. Il centrocampista ceco 23enne ha un contratto fino al 2020.