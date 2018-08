FIORENTINA, PER CRISTOFORO C’È IL GETAFE

21/08/2018

La Fiorentina non svincolerà nessuno nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la viola non ricorrerà a misure estreme per abbassare il monte ingaggi provando ancora a puntare sul mercato aperto di altri campionati europei o sulla sessione invernale. Cristoforo potrebbe salutare presto, con il Getafe interessato al giocatore e pronto a sferrare l’assalto. Ancora da valutare le prossime mosse per Maxi Olivera e Thereau.