FIORENTINA, OBIANG OBIETTIVO PER LA MEDIANA

10 gennaio 2018

La Fiorentina sembra ormai rassegnata a veder partire Milan Badelj a fine stagione, che lascerà il club viola a parametro zero. Per sostituirlo, la Fiorentina sembra aver messo gli occhi su Pedro Obiang, ex Sampdoria, centrocampista centrale del West Ham che potrebbe garantire alla mediana viola - scrive Il Corriere dello Sport - la giusta fisicità e tecnica che necessita il centrocampo della squadra di Pioli. La valutazione di Obiang si aggira intorno agli 11 milioni di euro e anche l’ingaggio non va altre il tetto imposto dal club viola.