FIORENTINA, NO DELLA LAZIO PER BADELJ

28 aprile 2017

No della Lazio per Milan Badelj. Il croato è in scadenza nel 2018 e la Viola sta cercando un compratore per evitare di perdere il calciatore a parametro zero. Stando a La Repubblica, il centrocampista sarebbe stato offerto a Lotito, ma i biancocelesti avrebbero respinto la proposta, preferendo concentrarsi su Davy Klaassen, capitano dell'Ajax.