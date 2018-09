FIORENTINA, MILENKOVIC PENSA AL RINNOVO

29/09/2018

Nikola Milenkovic ha parlato del suo futuro a Tuttosport, svelando il grande feeling con Firenze. Sulle sue tracce da questa estate c'è l'Atletico Madrid e anche Juve e Inter lo tengono d'occhio. "L'interesse dei top club fa piacere, ma resto sereno - ha spiegato -. Sono un ragazzo con i piedi per terra, credo nella professionalità e penso solo a imparare e migliorare ogni giorno di più, contento di indossare la maglia viola". "La Fiorentina è l'ideale per qualsiasi giocatore per crescere: sono molto soddisfatto della scelta - ha aggiunto -. Il rinnovo? Parliamone...".