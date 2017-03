FIORENTINA, MILENKOVIC A UN PASSO

16 marzo 2017

Il difensore Nikola Milenkovic è vicino alla Fiorentina. Lo ha rivelato Ivica Iliev, direttore sportivo del Partizan Belgrado, club che detiene il cartellino del 19enne serbo: "Ancora non posso confermare con certezza il passaggio di Milenkovic alla Fiorentina, stiamo parlando, c'è una trattativa ma l'affare ancora non è chiuso" ha detto ai microfoni di Lady Radio. Il ds ha rivelato che sul difensore c'è l'interesse di altre squadre italiane e ha parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante di 17 anni sempre nel mirino della Viola: "Ne abbiamo parlato, ma per adesso siamo lontani da una chiusura. I rapporti con la Fiorentina sono ottimi, tanti giocatori dal Partizan sono arrivati a Firenze nel corso degli ultimi anni".